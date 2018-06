Infomédiaire Maroc – Le Maroc abrite du 28-26 juin 2018, les travaux de la 31ème conférence technique de l’Association arabe des engrais (AFA), un événement organisé avec le soutien du Groupe OCP, leader mondial des phosphates et dérivés.

Cette conférence, qui se tient sur trois jours et qui connaît quelques 300 participants, constitue le rendez-vous incontournable des professionnels du secteur des engrais, représentants d’associations professionnels au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Les débats et rencontres d’experts de haut niveau au programme traitent des derniers innovations industriels, technologiques, commerciales ainsi que les best practices de par le monde. La 31ème conférence technique de l’AFA connait également la participation de pays tels que la Chine, le Danemark, la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Inde, le Canada, les États-Unis, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse et le Royaume-Uni.

Le programme de la conférence s’articule autour de deux axes principaux. Le premier est consacré à la mise en exergue des expériences d’une quinzaine de grands opérateurs de l’industrie des engrais, avec un focus sur le volet technologique, parmi eux, Groupe OCP, CASALE, Stamicarbon, Linde, KPI, Jacobs Engineering, Thyssenkrupp, notamment.

Ces interventions adressent des thématiques ayant une relation étroite avec les dernières avancées technologiques des industries des engrais azotés et phosphatés, les engrais NPK ou dites composites, efficacité énergétique, les intrants innovants et les moyens d’optimisation environnementale.

Le deuxième axe focalise sur les producteurs arabes avec la présentation de résultats d’études scientifiques récentes qui mettent en lumière l’excellent niveau de l’industrie arabe des engrais.

A ce titre, OCP présente sa stratégie de réduction des coûts de production et de réduction d’impact environnemental. L’expérience égyptienne traite pour sa part l’adéquation des aspects techniques et économiques dans la production de l’acide phosphorique.

Mohammed Abdullah Zein, secrétaire général de l’AFA, précise que la conférence est une occasion pour aborder les nouveautés de l’industrie des engrais dans le monde arabe et les différentes voies d’amélioration, vu l’importance des engrais et leur contribution dans l’augmentation du rendement des cultures et leur impact positif sur la sécurité alimentaire.

Et d’ajouter qu’un intérêt particulier est accordé aux différents aspects de développement durable, tout en maintenant la compétitivité des acteurs industriels.

En marge de la conférence se tiendra une exposition réservée à l’art industriel, à laquelle de nombreuses entreprises internationales et arabes prennent part. La conférence se clôture par une visite à Jorf Lasfar, la plus grande plateforme intégrée de production d’engrais phosphatés au monde.

Rédaction Infomédiaire