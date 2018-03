Infomédiaire Maroc – Plus de 500 décideurs couvrant toute la chaîne d’approvisionnement en phosphates et en engrais, se réunissent à Marrakech, du 12 au 14 mars, afin d’étudier la dynamique de l’offre et de la demande déterminant les marchés mondiaux des phosphates.

Réunis dans le cadre de « Phosphates 2018 », la plus importante conférence mondiale du secteur des phosphates, les participants exploreront aussi les dernières technologies pour l’extraction et la production.

La conférence de 2018 sur les phosphates inclut un vaste programme qui aide à clarifier non seulement la dynamique du marché mondial, mais aussi les évolutions dans le domaine des engrais spécialisés et de niche, et la façon dont la technologie change rapidement l’avenir de l’agriculture et, en fin de compte, la demande d’engrais.

Au programme de cette 11è édition, organisée par CRU Events en collaboration avec l’Association internationale de l’industrie des engrais (IFA), une exposition d’une cinquantaine de sociétés, qui présentent leurs dernières innovations et services à destination des producteurs, des négociants, des fournisseurs d’ingénierie, de technologie et d’équipement ainsi qu’aux clients de l’industrie phosphatière.

Les organisateurs ont concocté un programme bien rempli de trois jours, qui fournira aux participants les dernières informations sur le marché, sur les mises à jour des nouveaux projets et sur les avancées des technologies et des procédés qui peuvent améliorer l’efficacité et la conformité environnementale.

Le programme de la conférence offre de nombreuses opportunités de réseautage et permet de découvrir en direct les derniers services et innovations proposés par plus de cinquante fournisseurs du secteur.

Selon les organisateurs, le Maroc est l’un des centres névralgiques en matière d’investissement et d’innovation dans l’extraction et la transformation du phosphate. Le Groupe OCP a mis en place un ambitieux programme d’expansion tant dans le pays qu’à l’étranger.

Les participants à cet événement auront l’occasion de visiter le site minier de Khouribga appartenant au Groupe OCP, pour voir en direct la production des phosphates et d’engrais, et la plate-forme industrielle intégrée d’engrais de Jorf Lasfar (province d’El Jadida).

Rédaction Infomédiaire