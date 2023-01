Le Groupe OCP vient de signer des mémorandums d’entente avec les plus importants producteurs d’engrais du secteur public et privé indien, ouvrant ainsi la voie à OCP pour fournir à l’Inde jusqu’à 1,7 million de tonnes métriques (MT) d’engrais phosphatés pour la saison agricole sur les douze prochains mois.

Ces mémorandums ont été signés entre des dirigeants du Groupe OCP et les fabricants d’engrais indiens concernés, en présence du ministre indien de la Santé, des Produits Chimiques et des Engrais, Mansukh Mandaviya, de l’Ambassadeur de l’Inde au Royaume du Maroc, Shri Rajesh Vaishnaw, et du Président Directeur-Général du Groupe OCP, Mostafa Terrab, indique un communiqué de l’OCP.

Ces accords prévoient jusqu’à 700 000 MT de Triple Super Phosphate (TSP), engrais à base de phosphate qui dispose de la plus haute teneur en phosphate, se trouvant dans les engrais granulaires sans azote et qui peut être adapté en fonction des besoins spécifiques des plantes et des sols en Inde, fait savoir le Groupe, rappelant que les engrais sur-mesure sont reconnus pour être meilleurs pour la santé des sols, réduisant ainsi les déchets.

Les protocoles d’accord prévoient également la livraison de 1 000 000 de tonnes de phosphate de di-ammonium (DAP) à destination des fermiers Indiens, ajoute la même source, notant qu’à travers ce partenariat stratégique, le Groupe OCP et l’Inde s’engagent à « renforcer la sécurité alimentaire et confirment leur ambition commune en faveur d’une agriculture innovante et durable ».

Et de souligner que l’objectif de ce partenariat est de mener des initiatives communes de Recherche & Développement et de promouvoir ensemble des solutions de fertilisation innovantes ; la finalité est également de proposer des engrais sur-mesure qui répondent aux besoins spécifiques des agriculteurs indiens, en étroite collaboration avec les acteurs de l’écosystème agricole (secteur public, instituts agronomiques, fédérations agricoles, fermiers…)

Cité par le communiqué, Soufiyane El Kassi, Président Directeur Général d’OCP Nutricrops, filiale dédiée aux solutions de fertilisation des sols et des plantes a déclaré : « Nous nous réjouissons de l’intérêt de l’Inde pour notre solution sur-mesure (TSP) qui contribue significativement à augmenter les rendements, à améliorer les revenus des fermiers et à accélérer la mise en place de pratiques agricoles durables ».