Le Département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a entamé, mercredi en partenariat avec la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), la diffusion d’une série de cours universitaires sur la chaîne TV Arryadia.

Selon un communiqué du ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le programme comporte, dans une première étape, six séances pendant trois heures par jour, tout au long de la semaine.

Ces séances portent sur les cours dispensés dans les établissements universitaires à accès libre (Chariaa, Lettres et des sciences humaines, Sciences juridiques, économiques et sociales, Sciences et facultés multidisciplinaires), en particulier le cycle de licence en études fondamentales, précise le communiqué.

“Ces leçons constituent des résumés d’une demi-heure mettant l’accent sur ce qui est essentiel et nécessaire et sont destinées à renforcer les efforts déployés par les différentes universités et établissements universitaires”, note la même source.

Cette action a pour but de renforcer les mesures et les procédures prises pour freiner la propagation de la pandémie de Coronavirus, en assurant la continuité pédagogique pour les étudiants et en soutenant les efforts visant l’institutionnalisation de l’enseignement à distance via des plateformes numériques, des sites électroniques et des réseaux sociaux.