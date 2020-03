C’est dans un contexte économique mondial fortement ébranlé par l’épidémie actuelle de Covid-19 que le cabinet d’intelligence économique Oxford Business Group (OBG) lance son nouveau rapport consacré à l’économie marocaine The Report: Morocco 2020.

Cette édition, qui marque le 15ème anniversaire d’OBG au Maroc, a été réalisée en partenariat avec AMDIE, EY, Dentons Sayarh & Menjra et CFG Bank.

Le Maroc, qui a enregistré une croissance estimée à 2,7% en 2019, a fait des progrès considérables dans de nombreux domaines.

Aux grands projets d’infrastructures réalisés ou en cours, notamment dans le secteur des énergies renouvelables avec la centrale solaire de Noor, ou encore du transport avec la mise en service de l’extension portuaire Tanger Med II, qui fait du port marocain le premier d’Afrique, viennent notamment s’ajouter des mesures destinées à améliorer l’environnement des affaires pour les investisseurs étrangers à travers une nouvelle charte de l’investissement ou des réformes fiscales attendues de longue date. Des efforts qui ont porté leurs fruits, hissant le Maroc à la 53ème place du classement Doing Business de la Banque Mondiale.

The Report: Morocco 2020 revient sur les différentes stratégies mises en place par le gouvernement marocain pour diversifier l’économie et assurer l’attractivité économique des différentes régions du royaume et ainsi réduire les inégalités.

Le projet de régionalisation avancée est exposé dans le chapitre dédié à l’économie, ainsi que les mesures prises pour améliorer l’accès au crédit et soutenir les PME, identifiées comme moteur de l’économie marocaine et dont le développement a été érigé au rang de priorité par le Roi Mohammed VI. La réforme du système fiscal, grand chantier de l’année 2019 au Maroc, occupe également une place de choix dans la nouvelle édition du rapport d’OBG.

Ces changements sont synonymes d’opportunités pour les investisseurs dans de nombreux secteurs, tels que l’industrie, l’agriculture, l’aquaculture, le tourisme ou encore les TIC.

The Report : Morocco 2020 propose ainsi dans son chapitre consacré à l’industrie une analyse détaillée du segment automobile, le royaume ayant en effet réussi à s’imposer en quelques années comme une destination de choix pour les constructeurs automobiles internationaux. Deux entretiens sont à retrouver dans la nouvelle édition du rapport sur ce sujet, avec le Directeur Général d’ONUDI Li Yong ainsi qu’avec l’ancien Président de l’AMICA, Mohammed Amal Guedira.

De nombreux autres acteurs économiques et politiques majeurs ont été interrogés par OBG en vue de la rédaction de ce nouveau rapport afin d’offrir à ses lecteurs un panorama complet de l’économie marocaine et des perspectives à court et moyen terme. Kamal Mokdad, Directeur Général de la Banque Centrale Populaire, partage par exemple son analyse du développement des banques marocaines en Afrique dans le chapitre Banking et Gerd Müller, Ministre Fédéral Allemand de la Coopération Économique et du Développement s’exprime sur les relations bilatérales entre les deux pays et les opportunités qui en découlent.

Si les incertitudes sont grandes quant aux répercussions de la pandémie de Covid-19 sur l’économie mondiale, il convient toutefois d’espérer que les stratégies mises en place par le Maroc et les progrès réalisés permettront au pays de faire face au mieux à cette crise.