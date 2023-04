Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, a mis le point sur l’importance de bien former les compétences marocaines aux nouvelles technologies et les métiers du digital.

Le ministre de Tutelle a indiqué, ce lundi lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, et en réponse au Groupe du Rassemblement National des Indépendants (RNI), que l’enseignement et la familiarisation des compétences marocaines à l’intelligence artificielle et aux nouvelles technologies est bien plus qu’une nécessité pour le pays.

Abdellatif Miraoui a expliqué que cela sera intégré dans les différents cursus de formation des branches de l’enseignement national, en science tout aussi bien qu’en médecine, etc. Pour lui, c’est d’un chantier innovant dont on est en train de parler, puisque cela ne fera que valoriser encore plus les talents marocains sur le marché national et à l’international.

L’objectif est de proposer une formation solide en la matière, afin de répondre aux nouveaux besoins du marché de l’emploi, mais aussi pour contribuer à l’essor économique du pays. Cela implique une réforme de l’enseignement, notamment en intégrant des modules linguistiques plus adaptés aux élèves, mais aussi en proposant des formations dans le coding et tout autre savoir technologique.

Un nouveau programme de formation dans les métiers du digital est d’ailleurs en étude, en étroite collaboration avec le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration. Le Maroc voudrait, en ce sens, suivre les tendances mondiales en la matière, et non pas se limiter à un rôle d’observateur, surtout que de nombreuses multinationales cherchent à acquérir des talents compétents et à développer leurs activités sur le continent.