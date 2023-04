Casablanca Prestations se prémunit des risques pouvant empêcher le déroulement normal de ses activités. La Société de développement local s’attelle en effet à se doter d’un plan de continuité d’activité global qui lui permettrait de poursuivre le traitement des activités critiques en cas de sinistre majeur, d’assurer la continuité de ses échanges avec les partenaires, de préserver le patrimoine informationnel et la notoriété de la SDL, mais aussi de s’aligner avec la réglementation en vigueur en disposant de l’organisation, des systèmes d’information et des moyens logistiques permettant de faire face à tout sinistre potentiel.

Ainsi, apprend-on ledit plan de continuité de l’activité sera conçu et déployé par site et par activité. Il s’agira, techniquement de se mettre en conformité avec un certain nombre de normes (ISO 22301; BS 25999-1; BS 25999-2; ISO 31000; ISO 27005 ) ainsi que la directive et le décret 02-15-712 fixant le dispositif de protection des systèmes d’information sensibles des infrastructures vitales.

Ce projet couvrira un large spectre, rattaché à la SDL et à ses prérogatives. D’abord le siège de Casablanca Prestations, puis le site des abattoirs, celui du MGFL, les bureaux de Casa Numeric et ceux de la police administrative communale. Ceci, en plus de l’ensemble des process et activités de la SDL et de ses systèmes d’information aussi.

Mais, d’abord, de quels scénarios catastrophes s’agit-il?

Casablanca Prestations souhaite que son Plan de continuité d’activité couvre les catastrophes naturelles, les incendies, les actes de malveillance, les crises sanitaires, les cyberattaques, les pannes informatiques, les problèmes logistiques, les crises relatives aux ressources humaines ou encore des problèmes majeurs avec les partenaires ou fournisseurs.