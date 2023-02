Le Maroc et les Émirats arabes unis ont signé, mardi à Dubaï, en marge du Sommet mondial des gouvernements, un accord de coopération bilatérale dans le domaine de l’enseignement supérieur.

L’accord, qui a été paraphé par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, et le ministre de l’Éducation des Émirats arabes unis, Ahmad Belhoul Al Falasi, vise à élargir les domaines de coopération et de coordination, ainsi qu’à ouvrir de nouvelles perspectives aux étudiants pour poursuivre leur formation dans les deux pays.

Le sommet connaît la participation de présidents, de représentants de gouvernements, de ministres, de fonctionnaires, de chefs d’organisations et de compagnies internationales, de leaders d’opinion, d’experts mondiaux et d’éminents chefs d’entreprises.

Au programme, figure plus de 220 sessions au cours desquelles plus de 300 intervenants, leaders d’opinion, experts mondiaux et décideurs du monde entier, partagent leurs visions et discutent d’idées et de stratégies pour l’avenir.