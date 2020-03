L’Association Marocaine de l’Enseignement Supérieur Privée (AMESUP) se joint aux efforts déployés par l’état marocain pour endiguer la propagation de la maladie à Coronavirus 2019 (COVID19). Les membres de l’AMESUP se sont réunis en urgence afin de définir les dispositions visant la continuité des enseignements tout en respectant les valeurs de l’AMESUP qui sont : Citoyenneté, Responsabilité, Indépendance, Partage, et Humanisme dans le respect de l’intérêt général.

Les décisions qui ont été prises lors de cette réunion sont les suivantes :

La préservation de l’emploi, La continuité des enseignements, La mise à disposition de modules de formation à titre gracieux par certains établissements.

En ce qui concerne la continuité des enseignements, la solution qui a été privilégiée et adoptée est la visioconférence. La visioconférence permet l’interaction entre le professeur et les étudiants au sein de classes virtuelles. Ceci n’exclut pas l’association de cours enregistrés et établissements.de visioconférence comme c’est le cas dans certains établissements.



Plusieurs plateformes ont été évaluées et proposées aux membres de l’AMESUP en s’appuyant parfois sur l’expérience de certains de ses membres.

Chaque établissement était tenu de former à distance les professeurs et les étudiants par le biais de tests réalisés depuis le 16 mars. Ce qui a permis de démarrer les enseignements à distance à partir du mardi 17 mars.



Il a été demandé à tous les membres de faire un bilan par rapport :

1- à la prise en main de la solution,

2- le taux de présence des étudiants,

3- l’adhésion des professeurs,

4- la fluidité des connexions.

Le gouvernement ainsi que les partenaires sociaux et économiques avec leur dévouement et leur patriotisme parviendront sans aucun doute à surmonter cette épreuve douloureuse mais pleine d’enseignements.