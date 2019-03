Une convention de coopération académique pour la création d’un master conjoint en management des services de santé a été signée, mardi à Rabat, entre l’École nationale de santé publique (ENSP) et l’Emlyon Business School Afrique, l’une des prestigieuses grandes écoles dans le monde.

Signée par le directeur de l’ENSP, Abdelmounim Belalia, et le directeur général de l’Emlyon business school, Tawhid Chtioui, en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, Hicham Nejmi, la convention a pour objectif de définir les intentions des deux écoles à fixer les grandes lignes de leurs contributions respectives au développement de l’enseignement, de la recherche et de l’expertise en matière de management de la santé. L’ambition consiste à ouvrir des formations conjointes et de développer des projets de recherche visant à répondre aux enjeux de développement du secteur de la santé au Maroc et en Afrique.

Selon M. Belalia, le partenariat naissant permettra de répondre aux ambitions de l’ENSP en termes de consolidation de son leadership, de mise en place de programmes de formation internationaux pour la promotion du domaine de la gestion sanitaire et de réalisation de recherches scientifiques visant à analyser le système de santé.

« L’école souhaite répondre aux défis de modernisation du management et d’amélioration des compétences inscrits comme priorités du Plan Santé 2015 », a-t-il déclaré à la presse, tout en rappelant que la signature de la convention intervient dans le droit fil du plan stratégique de l’ENSP et en conformité avec les finalités du « Plan Santé 2025 ».

Chtioui a de son côté indiqué que l’objectif de son école est de travailler avec les acteurs locaux et construire des contenus qui répondent aux enjeux du Maroc de demain et aux transformations majeures que surviennent dans le secteur de la santé, notamment l’intelligence artificielle et le big data.

« Avec l’expertise de notre école qui est implantée sur trois continents différents, nous souhaitons par le biais de ce partenariat d’accompagner le secteur dans ses mutations », a-t-il souligné. Le secrétaire général du ministère de la Santé a fait savoir, dans une déclaration à la MAP, que la signature de la convention vient concrétiser la démarche d’ouverture qu’entreprend l’ENSP pour s’ouvrir sur d’autres expériences en pédagogie des sciences de la santé afin de mieux accompagner la formation des futurs gestionnaires dans ce domaine.

L’objectif de ce partenariat ne se limite pas dans le partage du savoir-faire de l’École nationale de santé publique avec d’autres établissements, mais aussi dans l’introduction de nouveaux cycles de formation et surtout en termes de masters de gestion, de marketing et de promotion de la santé de manière générale, a-t-il poursuivi. Cette collaboration marque la volonté de l’École nationale de santé publique et de l’Emlyon Business School Campus Casablanca de développer l’hybridation entre les disciplines au service de la performance d’un secteur de la santé en pleine mutation.

Fondée en 1872, Emlyon Business School est l’une des plus anciennes écoles de commerce en Europe. Elle fait partie des rares business Schools labellisées par les trois accréditations internationales, à savoir l’AACSB, Equis et AMBA. Depuis 2015, l’école s’est installée à Casablanca, étendant ainsi sa présence à l’international, en plus de ses Campus en Chine, Inde et en France.

IM