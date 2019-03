La Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) a signé avec le gouvernement rwandais un accord de prêt d’un montant total de 20 millions de dollars pour le financement d’un projet d’électrification rurale dans les districts de Nyamagabe et de Nyaruguru, situés dans la province du Sud du pays.

Signé à Kigali entre le ministre rwandais de l’Economie et des finances, Uzziel Ndagijimana et le directeur général de la banque arabe, Sidi Ould Tah, ce prêt permettra l’acquisition de matériaux et la construction d’infrastructures de distribution électriques afin de connecter les ménages, les entreprises et les infrastructures publiques des localités au réseau électrique national, rapporte mardi la presse locale.

« Ce financement sera alloué à la mise en œuvre d’un projet national d’électrification visant à porter le taux d’électrification de 33% à 52% dans les districts Nyamagabe et Nyaruguru », a déclaré à la presse le ministre rwandais des Infrastructures et de l’Energie, Claver Gatete.

Environ 13.327 ménages auront ainsi accès à l’électricité à Nyaruguru et 12.414 dans la localité de Nyamagabe. En plus de cela, 96 infrastructures sociales, incluant des écoles, des collèges, des unités de pompage d’eau entre autres, bénéficieront aussi du projet.

La réalisation de ce projet entre dans le cadre de la Stratégie nationale de transformation engagée par le pays et visant l’atteinte de l’accès universel à l’énergie d’ici à 2024.

IA