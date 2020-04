La Fondation Tamkine a lancé une nouvelle plateforme d’enseignement virtuel, dans le cadre de sa contribution au renforcement du dispositif éducatif et pour soutenir les efforts et les dispositions prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du Coronavirus.



Lancée ce mercredi, cette plateforme, baptisée Tamkine Academy, vise à doter les enseignants des cycles de l’enseignement primaire, collégial et qualifiant de classes virtuelles leur permettant d’accueillir leurs élèves et de continuer à dispenser leurs cours en mode interactif, souligne la Fondation dans un communiqué.



Elle s’inscrit dans le cadre de l’approche innovante et créative de la Fondation et dans sa volonté d’intégrer les technologies de l’information et de la communication, affirme le communiqué.



Ainsi, cette nouvelle plateforme accessible à travers le lien www.academy.tamkin.org, se veut bénévole et gratuite à la disposition des enseignants et des élèves, assure-t-on.