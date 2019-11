Comme déjà annoncé par Infomédiaire Maroc, la Chambre des représentants a adopté, jeudi soir, à la majorité le projet de loi de finances (PLF) au titre de l’année 2020.

Intervenant à cette occasion, le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, a tenu à préciser que les mesures contenues dans le PLF ont été pris en toute souveraineté afin de protéger les intérêts économiques du pays principalement celles liées à la promotion des investissements et à la création d’emplois, relevant qu’aucune mesure n’a été prise sans l’examen minutieux de son impact sur l’entreprise marocaine et l’investissement en général.