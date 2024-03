Dans le but de favoriser l’entrepreneuriat féminin au Maroc, TAMWILCOM a dévoilé « Ilayki Invest », une initiative de financement collaborative avec les banques locales. Ce programme novateur vise à apporter un soutien crucial et à promouvoir la croissance des entreprises détenues ou gérées par des femmes dans divers secteurs du pays.

Ilayki Invest est spécifiquement conçu pour les entreprises marocaines où les femmes détiennent une majorité des parts du capital ou occupent des postes de direction clés tels que la direction générale, la gouvernance ou la présidence du conseil, comme le prévoient les statuts de la société. Le programme cible des projets impliquant soit la création de nouvelles entreprises soit l’expansion des opérations existantes.

Une gamme d’industries bénéficiera de cette initiative, notamment la fabrication, l’éducation, le transport, l’énergie, l’économie verte, les technologies de l’information/digitales, la transformation agroalimentaire, l’hôtellerie, le tourisme et la santé.

Principales caractéristiques de « Ilayki Invest » :

Modèle de co-financement : Le programme fonctionne sur la base d’un co-financement avec les banques marocaines, TAMWILCOM fournissant jusqu’à 40 % du coût du projet, plafonné pour correspondre à la contribution de la banque. Paramètres financiers : Financement minimum : 1 million de dirhams marocains (MDH)

Financement maximum : 5 MDH

Taux d’intérêt (Ilayki Invest) : 2 % par an (hors TVA)

Taux de crédit bancaire négociable Durée : Les projets peuvent être financés pour une période maximale de sept ans, avec une période de grâce pour le remboursement du capital pouvant aller jusqu’à deux ans. Sécurité : La SNGFE (Société Nationale de Garantie et de Financement de l’Entreprise) et la banque participante partagent les droits de sûreté (pari-passu).

Avec ces conditions, « Ilayki Invest » s’efforce de fournir des options de financement accessibles et abordables aux entreprises dirigées par des femmes, favorisant leur croissance et leur contribution à l’économie marocaine.

L’initiative s’inscrit dans le cadre des efforts plus vastes déployés au Maroc pour promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, comme le prévoient les agendas et les cadres de développement nationaux.