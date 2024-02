Dans le rapport « Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2023/2024 », le Maroc est présenté comme véritable plaque tournante de l’entrepreneuriat africain.

On apprend ainsi qu’environ 70,7% des Marocains croient en la présence d’opportunités lucratives dans leur localité, alors que 68,2% d’entre eux se sentent outillés pour se lancer dans des aventures entrepreneuriales.

Cette confiance se reflète dans les intentions entrepreneuriales élevées du pays, plaçant le Maroc au 6ème rang sur 46 nations sondées. Cependant, le chemin n’est pas sans obstacles: une peur de l’échec retient 32,6% des entrepreneurs potentiels, un chiffre relativement bas qui souligne néanmoins les défis sociétaux à relever.

La motivation qui pousse les entrepreneurs marocains est multifacette, fortement influencée par la nécessité économique. 80,9% des individus se lancent dans les affaires en raison de la rareté des emplois.

Cette urgence est encore exacerbée par les retombées économiques de la pandémie, avec 56,3% des entrepreneurs citant le Covid-19 comme un catalyseur pour leurs efforts entrepreneuriaux. Malgré ces forces convaincantes, l’attente en matière de création d’emplois reste modeste, avec seulement 1,1% des entrepreneurs en phase de démarrage anticipant l’emploi de six personnes ou plus dans les cinq ans, pointant vers un domaine mûr pour l’intervention et le soutien politiques.

L’écosystème entrepreneurial du Maroc, tel que décrit dans le GEM, est un jeu complexe d’ambition, de nécessité et de normes sociétales. Bien que la nation se vante d’un taux élevé d’activité entrepreneuriale et d’intentions, elle fait également face à des disparités de genre et à des défis dans l’escalade des entreprises pour une croissance significative de l’emploi.

Le rapport souligne l’importance de politiques de soutien, d’éducation et de changements culturels pour libérer davantage le potentiel des entrepreneurs marocains. Alors que le Maroc navigue à travers ces défis, son paysage entrepreneurial reste un témoignage de la résilience et de l’ingéniosité de son peuple, offrant des leçons précieuses pour favoriser l’entrepreneuriat dans des économies similaires à travers le monde.

À noter que le Global Entrepreneurship Monitor (GEM) est la plus grande enquête sur l’entrepreneuriat dans le monde. Le projet a initialement démarré en 1999 sous l’impulsion de la London Business School (GB) et de Babson College (USA). Jusqu’à aujourd’hui, près d’une centaine d’équipes nationales se sont investies à mesurer l’activité entrepreneuriale dans le mondé. Le Maroc y participe depuis 2015 à travers le Laboratoire « Entrepreneuriat & PME » de la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales – Ain Chock.