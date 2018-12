Infomédiaire Maroc – Le Centre Marocain pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat Social (Moroccan CISE) organise la 4ème édition du Sommet Marocain de l’Entrepreneuriat Social (Moroccan Social Entrepreneurship Summit) le Samedi 22 Décembre 2018, au Studio des Arts Vivants, Casablanca.

Le sommet est un événement qui a pour but de rassembler les différents acteurs de l’innovation sociale et d’experts nationaux en entrepreneuriat social (entrepreneurs, investisseurs, organismes privés, organismes publics, ONGs, chercheurs, étudiants, médias,…) pour une journée rythmée de keynotes, panels, conférences, workshops et expositions de startups afin de reconnaître les différentes réalisations de la communauté marocaine.

Social Innovation Week (SIW)

Afin d’enrichir notre manifestation avec plus d’impact, nous organisons une SEMAINE DE L’INNOVATION SOCIALE (SIW). Cette initiative a pour but de réaliser des actions sociales et communautaires qui répondent aux 16 différents objectifs du développement durable, et ce en partenariat avec des différents acteurs de l’écosystème que nous profiterons du sommet afin de présenter le 17ème objectif du développement durable qui est le partenariat, l’élément phare et essentiel du sommet pour garder la continuité et la durabilité des fruits de ces derniers.

Cette initiative prendra part du 17 décembre au 21 décembre 2018 afin de célébrer les réalisations le jour du sommet le 22 Décembre 2018.

IBDAA Award

Le Centre Marocain pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat Social a lancé cette année le prix « IBDAA Award », destiné aux entrepreneurs et innovateurs sociaux qui, non seulement démontrent une motivation claire d’apporter un changement systémique, mais créent également un impact réel et durable au Maroc et en Afrique du Nord.