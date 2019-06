Visa Inc. vient d’annoncer avoir mis en place, au niveau de son système et réseau de paiement, une nouvelle autorisation préalable Visa (VAA) qui se base sur l’intelligence artificielle (IA). Ce dispositif de sécurité est destiné à aider les institutions financières à se prémunir contre différents types de fraudes annuelles dont le montant global est estimé à 25 milliards de dollars. Ainsi, et grâce à l’IA, l’écosystème de paiement deviendra beaucoup plus sûr, aussi bien pour les détaillants que pour les consommateurs.

Le VAA est un outil complet de gestion des risques qui surveille et évalue en temps réel les autorisations de transactions opérées sur VisaNet, le réseau de paiement mondial de Visa. Il permet d’aider les institutions financières à identifier et à réagir rapidement face aux tendances suspectes ou de nature frauduleuse. L’année dernière, Visa avait réussi à traiter plus de 127 milliards de transactions sur son réseau VisaNet, en faisant appel à l’IA. L’intelligence artificielle est capable d’analyser 100% des transactions opérées (chacune en une milliseconde environ), tout en identifiant et en prévenant rapidement les transactions frauduleuses.

«L’un des défis majeurs auquel on doit faire face aujourd’hui au niveau des transactions de paiement, consiste à réussir à déceler les bonnes transactions effectuées par les titulaires de compte et à les dissocier des tentatives frauduleuses qui sont opérées par des personnes mal intentionnées », a déclaré Melissa McSherry, première vice-présidente et responsable mondiale des produits et solutions de données, risques et identité, chez Visa. «Visa a été le premier réseau de paiement à utiliser l’IA en se basant, dès 1993, sur un véritable réseau de neurones pour analyser, en temps réel et pour chaque transaction, les différents risques possibles. L’impact sur le nombre de fraudes a été immédiat. En trouvant le juste équilibre entre l’expertise humaine et l’innovation technologique, nous continuons à faire évoluer nos capacités à l’heure où de nouvelles avancées en matière d’intelligence artificielle élargissent, tous les jours, le champ du possible. «

Pour les institutions financières, les frictions pouvant survenir dans le processus de paiement sont de nature à entraîner, purement et simplement, l’abandon d’une carte de paiement. Une étude orchestrée par l’organisme Javelin Strategy & Research avait révélé que plus de la moitié des détenteurs de cartes (51%)d’une marque (Visa ou autre) utilisaient une carte de paiement secondaire d’une autre marque pour réaliser leurs achats (2). Cela démontre un manque de confiance notoire chez le consommateur, et qui ne peut être endigué qu’à travers un système d’identification et de prévention des fraudes qui soit fiable et efficace. Comme l’a révélé une enquête de la National Retail Federation and Forrester, la lutte contre la fraude demeure le principal défi au niveau des transactions de paiement chez 55% des personnes interrogées (3).

Le système d’autorisation avancée de Visa est un moyen de prévention de la fraude qui est capable de contribuer à réduire les risques pour les institutions financières et pour les détaillants, mais aussi d’atténuer les frictions pour les titulaires de comptes de paiement. Il convient de signaler qu’aujourd’hui, plus de 8 000 institutions financières dans 129 pays utilisent le système d’autorisation préalable Visa.

Prévenir la fraude à la vitesse de la lumière

Visa a été le premier à utiliser les fameux « réseaux neuronaux » gérés par l’IA et inspirés du cerveau humain afin d’identifier toute fraude éventuelle. Ce système est capable de fournir des informations plus rapides et plus approfondies en utilisant des processus de corrélation inédits . Grâce à l’autorisation Visa Advanced (VAA), les détaillants et les institutions financières pourront bénéficier des avantages suivants:

• Des modèles d’apprentissage automatique utilisés pour l’examen, en temps réel, de chaque transaction dans le but de rechercher toute trace de fraude éventuelle (activités suspectes décelées grâce à un système d’évaluation de plus de 500 situations potentielle de risques). Cette évaluation s’accomplit en l’espace d’une milliseconde.

• Une notation des risques que Visa partage avec l’institution financière dont relève le titulaire du compte, et ce à chaque fois que la décision est prise d’approuver ou de refuser une transaction donnée, ou de signaler toute transaction à priori suspecte à des fins de suivi en coordination avec le titulaire du compte.

• La possibilité d’identifier les bonnes transactions même lorsque celles-ci sont réalisées par des acheteurs nouveaux ou peu fréquents, ce qui réduit les risques liés aux faux refus.

• Une autorisation en temps réel qui se base sur une analyse prédictive intégrée et globale destinée à identifier et à prévenir les fraudes.

Visa a maintenu ses taux de fraude à des niveaux sans précédent (moins de 0,1%), et ce grâce à une approche multidimensionnelle qui consiste à investir dans l’intelligence humaine et dans les nouvelles technologies telles que l’I.A. ; Visa accorde à ses consommateurs et clients les outils, mais aussi les ressources nécessaires de contrôle, afin que ces derniers puissent gérer leurs risques, tout en mettant en place des processus de gouvernance qui aident les entreprises et les régulateurs à rester agiles (4).

« Les consommateurs ont élu Visa en tant que société la plus fiable qui soit pour fournir des services financiers ou des paiements sécurisés au niveau de l’ensemble de ses réseaux; cela tient à la volonté de Visa d’éliminer la fraude et de protéger l’écosystème des paiements », a déclaré McSherry.v.

Des solutions de risque supplémentaires qui utilisent l’IA

Visa privilégie la sécurité au quotidien afin de protéger l’écosystème des paiements. Elle propose un portefeuille de produits et de services de risque qui peuvent aider les consommateurs, les commerçants et les institutions financières à se prémunir contre tous types de fraudes liées aux paiements. Parmi les solutions que Visa propose, on retrouve, entre autres, Visa Risk Manager (VRM), les services d’authentification du consommateur Visa (VCAS) et CyberSource Decision Manager (DM).

Pour plus d’informations concernant le portefeuille des solutions Visa Risk, visitez le site Visa Security.

Ressources supplémentaires

• Sur cette vidéo, vous allez découvrir de quelle manière l’intelligence artificielle de Visa gère les autorisations de paiement.

• En savoir plus sur la sécurité de Visa sur le blog et sur l’espace presse de Visa

• Suivez nos mises à jour de sécurité sur LinkedIn, Twitter et YouTube.