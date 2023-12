L’Institut de l’Entreprise Familiale du Maroc (IEF) et IFC (International Finance Corporation – Société financière internationale), membre du groupe de la Banque mondiale, ont signé, ce mardi à Casablanca, une convention de partenariat visant à promouvoir l’amélioration des pratiques de bonne gouvernance au sein des entreprises familiales.

Signée par le directeur de IFC pour le Maghreb et Djibouti, Xavier Reille, et le président de l’IEF Maroc, Kacem Bennani Smires, cette convention a pour objectif d’établir les mécanismes de coopération entre les deux parties et la réalisation d’une étude pour le recensement et l’évaluation des entreprises familiales marocaines.

IFC contribuera à cette étude, qui devrait identifier le nombre et la taille des entreprises familiales, par la collecte des données sur l’état de l’entreprise familiale au Maroc, et accompagnera l’IEF pour soutenir sa stratégie de développement.

Le partenariat entre l’IEF et IFC s’articule autour de trois aspects, à savoir la formation des entreprises membres aux problématiques liées à la gouvernance familiale, l’organisation de la succession, et la préparation des générations futures.

Créé en juin 2023, l’IEF a pour vocation de promouvoir et de valoriser les entreprises familiales marocaines afin de renforcer leur pérennité, tout en encourageant et diffusant les meilleures pratiques de gouvernance familiale afin de renforcer leur contribution au développement de l’économie du Maroc.