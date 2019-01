Infomédiaire Maroc – L’Antarctique a perdu près de 278 milliards de tonnes de glace par an depuis 2009, soit un rythme de fonte plus de six fois plus rapide que dans les années 1980 durant lesquelles le continent blanc perdait 44 milliards de tonnes par an, révèle une nouvelle étude.

Selon les résultats de ces travaux de recherche publiés dans la revue scientifique américaine « Actes de la National Academy of Sciences », le taux de fonte récent est supérieur de 15% à celui d’une étude réalisée l’année dernière.

Les scientifiques ont utilisé des photographies aériennes, des mesures satellitaires et des modèles informatiques pour déterminer la vitesse de fonte du continent polaire austral depuis 1979 dans 176 bassins.

« Avec la calotte antarctique qui continue de fondre, nous prévoyons une hausse du niveau des océans de plusieurs mètres à cause de l’Antarctique dans les prochains siècles », a déclaré Eric Rignot, scientifique à l’Université de Californie à Irvine et auteur principal de la nouvelle étude.

Selon des études précédentes, une montée de 1,8 m d’ici 2100 –l’une des pires prévisions scientifiques– provoquerait l’inondation de nombreuses villes côtières abritant des millions de personnes dans le monde.

Selon le scientifique, les mesures satellitaires ont révélé que l’Antarctique oriental, qui était considéré auparavant comme stable, perd 56 milliards de tonnes de glace par an.

L’étude de l’an dernier, qui tenait compte des travaux de plusieurs équipes, a récemment révélé une perte minime, voire aucune, dans l’Antarctique oriental et des gains dans le passé.

La fonte en Antarctique occidental et dans la péninsule Antarctique représente environ les quatre cinquièmes de la perte de glace. La fonte de l’Antarctique oriental « augmente le risque de montée du niveau de la mer au cours du prochain siècle », a relevé Eric Rignot.

IM