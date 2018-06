Infomédiaire Maroc – L’Institut des auditeurs internes du Maroc (IIA-MAROC AMACI) a annoncé, lors d’un point de presse, tenu le 21 juin à Casablanca, la tenue de la 5ème Conférence africaine de l’audit interne, les 27 et 28 juin 2018, au Four Seasons Casablanca.

Placée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, cette Conférence internationale, organisée en partenariat avec la Fédération africaine des instituts des auditeurs internes (AFIIA), s’articulera autour du thème de «L’audit interne et les approches intégrées au service de la gouvernance et de la performance».

«La 5ème Conférence africaine de l’audit interne s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Institut des auditeurs internes, dont l’ambition est d’accompagner les chantiers structurants initiés au Maroc pour la consécration de l’Etat de droit, la moralisation de la vie publique, aussi bien sur le plan local que national et la consolidation des principes de bonne gouvernance, à travers la dotation des organismes publics et privés marocains de professionnels de l’audit interne hautement qualifiés.

La Conférence intervient dans une conjoncture où l’ancrage de la culture de bonne gouvernance, de la redevabilité et la réflexion sur les nouveaux modèles de développement sont au coeur des priorités des politiques publiques en Afrique», a mis en exergue Mounim Zaghloul, président de IIA-MAROC AMACI.

Et de préciser : «Les approches intégrées grâce à un certain nombre de référentiels offrent plus de chances aux stratégies, à la fois nationale que sectorielle, de réussir à travers un leadership éthique, tout en étant orienté vers la recherche de la performance».

Plus de 400 experts marocains et étrangers de l’audit interne, administrateurs, directeurs généraux, représentants d’administrations, d’établissements publics, d’entreprises, de fédérations professionnelles et hauts cadres prendront part à la 5ème Conférence africaine de l’audit interne. Une trentaine de pays africains sera représentée

lors de cet événement.

Une Conférence marquée par la participation des responsables de l’Institute of Internal Auditors (Association mondiale de l’audit interne) et les représentants de l’Union francophone de l’audit interne (UFAI).

Des personnalités de marque seront au rendez-vous, à l’instar de M. Naohiro Mouri, Président de l’Institute of Internal Auditors, et M. Eric Yankah, Président de la Fédération africaine des instituts des auditeurs internes.

Au menu de la 5ème Conférence africaine de l’audit interne, un riche programme de conférences et débats animés par des intervenants de haut calibre.

Toutes les questions centrales qui sont au coeur du développement de l’audit interne en Afrique et à l’échelle mondiale seront débattues dans un cadre favorisant l’échange et l’interactivité.

A ce titre, Naohiro Mouri, Président de l’Institute of Internal Auditors, animera une conférence sur l’audit en 2030 à travers une lecture des principales transformations subies par cette profession par les nouvelles technologies pour ne citer que la blockchain, l’intelligence artificielle, le big data et l’internet des

objets.

La 5ème Conférence africaine de l’audit interne a pour ambition de permettre aux participants d’avoir un regard croisé et des éléments de benchmark entre plusieurs expériences de pays africains en matière de gouvernance et de dispositifs de maîtrise des risques et de contrôle.

Une plateforme idéale pour dresser une image réelle de la pratique de l’audit interne dans différents environnements et d’appréhender plusieurs modèles de redevabilité entre pays européens et africains. Une question centrale pour les instances publiques de contrôle.

Rédaction Infomédiaire