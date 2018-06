Infomédiaire Maroc – Le Maroc a été élu membre du Conseil du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) représentant de l’Afrique du Nord, pour un mandat de deux ans, lors de la 54ème session du Conseil tenue du 24 au 26 juin à Da Nang, au Vietnam.

Une haute délégation, présidée par la secrétaire d’Etat chargée du Développement Durable, Nezha El Ouafi, a représenté le Maroc lors de ce meeting international qui s’est fixé comme objectif l’examen des orientations stratégiques, programmatiques et opérationnelles du Fonds, indique un communiqué du secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable.

Pour rappel, le Conseil, principal organe directeur du FEM, comprend 32 membres nommés par les circonscriptions des pays membres du FEM (14 pays développés, 16 pays en développement et 2 pays en transition). Il se réunit 2 fois par an pour élaborer, adopter et évaluer les politiques et programmes opérationnels pour les activités financées par le FEM, selon la même source.

Rédaction Infomédiaire