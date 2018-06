Infomédiaire Maroc – Le Maroc et l’Espagne ne sont pas seulement des pays amis et voisins, mais des partenaires stratégiques liés par des relations basées sur le respect, le dialogue et la confiance mutuelle, a affirmé, ce jeudi à Rabat, le ministre espagnol des Affaires étrangères, Josep Borrell.

« Le Maroc et l’Espagne ne sont pas seulement des pays amis et voisins, mais des partenaires stratégiques qui partagent l’ambition commune de donner plus d’ampleur à cette relation, basée sur le respect, le dialogue et la confiance mutuelle », a indiqué le chef de la diplomatie espagnole dans une déclaration à la presse, à l’issue d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.

Au cours de cet entretien, Borrell, qui effectue au Maroc sa 1ère visite à l’étranger hors Europe en tant que ministre des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement espagnol, a relevé « une convergence claire » des points de vue entre le deux pays, réitérant l' »engagement ferme et résolu » de son gouvernement d’approfondir et de diversifier davantage le partenariat bilatéral.

Il a souligné, dans ce sens, que les relations entre le Maroc et l’Espagne sont un « modèle de coopération dans des domaines très sensibles » comme le flux migratoire et la lutte contre le terrorisme, faisant état du « fort intérêt » porté par les partenaires européens sur les relations entre les deux pays, appelées à s’approfondir davantage en partant du Statut avancé signé en 2008 et qui singularise le Maroc, a-t-il dit.

Sur le plan économique, Borrell a salué le niveau atteint par le commerce bilatéral, qui a doublé dans les six dernières années, notant que l’Espagne est aujourd’hui le 1er partenaire commercial du Maroc.

« Mais notre relation n’est pas seulement commerciale, elle va bien au-delà. Elle joue un rôle géostratégique pour beaucoup de questions et j’espère que cela va continuer », a-t-il indiqué.

Borrell, ancien président du Parlement européen, a appelé, par ailleurs, au renforcement davantage des relations entre le Maroc et l’Union européenne, précisant, dans ce cadre, que l’Espagne « doit jouer et va jouer tout naturellement » son rôle pour que l’Europe porte sur le Maroc une attention approfondie (…) en vue de la résolution, dans les plus brefs délais, de tous les problèmes (accord de pêche, agriculture, transport aérien, liaisons électriques…).

Rédaction Infomédiaire