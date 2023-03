Un opus en hommage aux joueurs de l’Équipe Nationale vient d’être édité par Première Ligne Edition. Intitulé « Épopée des Lions de l’Atlas », ce bel ouvrage de 220 pages retrace toutes les étapes de ce mois magique de décembre 2022 et les répercutions nationales et mondiales de ces exploits footballistiques.

Première Ligne Edition est heureuse d’éditer en ce début d’année 2022 un des plus beaux livres de cette rentrée… « Épopée des Lions de l’Atlas » est un beau livre qui retrace les grands moments de ce mois de décembre formidable grâce aux exploits des Lions de l’Atlas durant la Coupe du Monde 2022.

Dans un devoir de mémoire, l’ouvrage « Épopée des Lions de l’Atlas » retrace ainsi les exploits historiques du Onze National, mais aussi de tout un peuple marocain.

Quatre grandes thématiques sont ainsi abordées par l’ouvrage :

I – Épopée d’une équipe vaillante

Des matchs amicaux à la petite finale, les Lions de l’Atlas ont effectué une trajectoire exceptionnelle ponctuée par de grands moments. Récit d’une épopée qui a marqué l’histoire du football marocain et de joueurs expérimentés et talentueux qui ont montré un nouveau visage du football marocain.

II – Des valeurs extraordinaires

Au-delà du sport, les Lions de l’Atlas ont véhiculé de magnifiques messages et des valeurs qui ont ému le monde entier. Ils ont cassé les codes habituels du football et livré une image spontanée qui trouve ses fondements dans l’Islam et dans la culture et les traditions marocaines.

III – La ferveur d’un peuple

Les supporters marocains se sont déplacés en nombre au Mondial 2022 pour soutenir l’équipe nationale. Dans le même temps, dans toutes les villes du Maroc, des marées humaines sont sorties spontanément dans les rues pour célébrer les victoires successives des Lions.

IV – Le Maroc célébré dans le Monde

Les exploits des Lions de l’Atlas ont surpris le monde entier. De grandes personnalités dont Elon Musk ainsi que nombre de Chefs d’État ont félicité l’équipe Nationale mettant ainsi un coup de projecteur exceptionnel sur le Maroc. La presse internationale a relayé cet engouement. Jamais le hashtag Maroc n’a autant était utilisé.

L’ouvrage est, par ailleurs agrémenté de magnifiques photos provenant pour la majorité de l’agence Maghreb Arab Press qui a suivi les exploits des Lions de l’Atlas et des Marocains dans le monde entier.

Dans la lignée des livres édités par Première Ligne Edition, l’Ouvrage « Épopée des Lions de l’Atlas » se veut un ouvrage raffiné et moderne afin de sublimer les exploits des Lions de l’Atlas, la ferveur de tout le peuple marocain et notre drapeau rouge frappé d’une étoile verte.