La Royale Air Maroc (RAM) vient d’annoncer l’annulation de plusieurs vols en provenance et à destination de Paris, ce 9 mars. Ces annulations interviennent suite à la grève de la fonction publique prévue en France.

La RAM a indiqué sur son site : « faisant suite au préavis de grève de la fonction publique en France le 9 mars 2023, relayé par les syndicats de la DGAC française, il a été demandé à toutes les compagnies aériennes de réduire leur programme de vols pour ces journées. En conséquence, Royal Air Maroc a annulé les vols AT770, AT771, AT740, AT749, AT777 et AT776 du 9 mars 2023 ».

La compagnie aérienne indique que les passagers concernés par ces annulations pourront profiter de solutions via sa plateforme en ligne. La RAM indique dans ce sens que les : « passagers détenteurs de billets sur les vols en question et ne souhaitant pas voyager à bord de vols mis à leur disposition, la RAM propose le remboursement de leurs billets dans son moyen de paiement d’origine ou un changement de date gratuit, selon la disponibilité, de et vers la même destination ou une destination du réseau RAM en Europe, pour une nouvelle date de voyage dans les 15 jours suivant la date du vol annulé sous réserve que la durée de séjour initiale soit maintenue ».

Il est à noter que des vols de la RAM ont été annulés les 7 et 8 mars, en raison du mouvement de grève que connait la République.