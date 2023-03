La tournée des « Dynamiques Régionales de l’Investissement » d’Attijariwafa bank est arrivée à Casablanca. Une étape qui a connu une forte présence des acteurs publics et de l’écosystème entrepreneurial de la région, notamment Chakib Alj, Président de la CGEM, Hicham Serghini, Directeur général de TAMWILCOM et Hakim Abdelmoumen, Président de l’AMICA, ainsi que de nombreux clients et partenaires.

Rappelons que la nouvelle charte propose aux investisseurs un soutien inédit ! Les incitations qu’elle prévoit englobent des primes communes, une prime territoriale pour encourager l’investissement dans les provinces les moins favorisées et une prime sectorielle dédiée aux secteurs prioritaires.