Un total de 47,6 millions de touristes internationaux ont visité l’Espagne jusqu’en juillet, soit une hausse de 20,9% par rapport à la même période de l’année 2022.

Selon les chiffres publiés vendredi par l’Institut national des statistiques (INE), les dépenses des visiteurs étrangers se sont établies à près de 60 milliards d’euros durant les sept premiers mois de 2023, en progression de 25,3 % en glissement annuel.

Malgré ce fort rebond, ce chiffre demeure inférieur (-0,8 %) à celui enregistré durant la même période de l’année 2019, d’après la dernière mise à jour des statistiques sur les mouvements touristiques aux frontières (FRONTUR).

En juillet dernier, l’Espagne a reçu un total 10,1 millions de touristes internationaux, avec une augmentation de 11,4% par rapport au même mois de 2022. Ce chiffre est supérieur de 2,6% à celui du même mois de 2019.

Les Britanniques ont maintenu leur position en tête des touristes étrangers qui se sont rendus en Espagne durant cette période, avec plus de 9,8 millions de visiteurs (+16,9%), suivis des Français avec plus de 6,4 millions (+20%) et des Allemands avec 6 millions de visiteurs (+9,6%).

L’activité touristique en Espagne, deuxième destination mondiale, devrait atteindre cette année un niveau record après un premier trimestre « très positif », malgré l’inflation, selon un rapport de l’organisation patronale Exceltur.