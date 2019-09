Le président de la Cour de cassation et président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mostafa Fares a pris part, lundi à Madrid, à la cérémonie d’ouverture de l’année judiciaire en Espagne, présidée par le Roi Felipe VI.

Les membres de la délégation marocaine, qui ont fait partie des personnalités ayant salué le Souverain espagnol à cette occasion, ont pris part à cette cérémonie sur invitation du président du Tribunal suprême et du Conseil général du pouvoir judiciaire (CGPJ) espagnol, Carlos Lesmes Serrano.

La participation de la délégation marocaine à cette cérémonie annuelle reflète le caractère distingué de la coopération et du partenariat unissant les deux Royaumes en matière judiciaire, et ce à l’instar d’autres domaines politiques, économiques et de sécurité.