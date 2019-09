La Directrice générale de la Banque mondiale, la Bulgare Kristalina Georgieva, est la seule candidate pour diriger le Fonds monétaire international (FMI) en remplacement de Christine Lagarde, a annoncé le Conseil d’administration du Fonds.

« La période de présentation des candidatures au poste du prochain directeur général s’est achevée le vendredi 6 septembre.

Une candidate, Kristalina Georgieva, actuellement directrice générale de la Banque mondiale et ressortissante bulgare, a confirmé sa volonté d’être considérée comme candidate », a déclaré le conseil d’administration dans un communiqué.

« Le conseil d’administration va maintenant procéder selon le processus décrit dans la décision du 26 juillet, notamment en organisant des réunions entre le candidat et les administrateurs. L’objectif du Conseil est de terminer le processus de sélection le plus tôt possible, au plus tard le 4 octobre 2019 », ajoute le communiqué.

Georgieva devrait ainsi remplacer la Française Christine Lagarde, qui a démissionné pour diriger la Banque centrale européenne (BCE). Pour rappel, selon la tradition, le poste de président de la Banque Mondiale est pourvu par un Américain, tandis que celui de DG du FMI échoit à un Européen.