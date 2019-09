Une école de police, dotée de tous les équipements modernes pour assurer une meilleure formation dans les métiers de la police conformément à la politique menée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a été inaugurée ce mardi à Laâyoune.

Cette école, qui va accueillir 400 gardiens de la paix stagiaires, des deux sexes et originaires des différentes régions du Royaume, vise à former des policiers à même de mener à bien leurs missions de maintien de l’ordre et de la préservation de la sécurité des personnes des biens, à travers un cursus basé sur la formation théorique et pratique.