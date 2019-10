La Fondation OCP participe, en partenariat avec le Ministère marocain du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale à la deuxième édition du Salon Africain Tournant de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) qui se tient du 29 octobre au 5 novembre à Dakar. Ce salon s’inscrit dans le cadre des initiatives lancées par les Groupes d’impulsion économiques Maroc-Sénégal et Maroc-Côte d’Ivoire. La Fondation OCP accompagne à cette occasion 30 coopératives nationales qui mettent en avant l’expérience marocaine dans l’économie sociale et solidaire. Cette action s’inscrit dans le cadre des efforts de promotion déployés par la Fondation OCP afin de favoriser l’émergence d’un entrepreneuriat social innovant et socialement responsable en Afrique.