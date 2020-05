La maire de Washington D.C, Muriel Bowser, a annoncé ce mercredi le prolongement des mesures de confinement jusqu’au 8 juin prochain dans la capitale fédérale américaine.

La maire a déclaré que la ville n’avait pas encore répondu à tous les critères requis pour sa réouverture, alors que les cas de coronavirus commencent à peine à diminuer dans la région de Washington.

“Nous n’en sommes pas encore là et nous ne sommes pas tout à fait prêts à commencer cette nouvelle ouverture progressive”, a indiqué Bowser lors d’une conférence de presse.

Les mesures de distanciation sociale devaient expirer vendredi. Le coronavirus a infecté plus de 6.500 personnes dans le District of Columbia et fait 336 décès.

Les nouveaux cas ont commencé à décliner au cours des derniers jours, mais les autorités souhaitent voir une diminution soutenue sur deux semaines avant de commencer à rouvrir la ville.

Le nombre de cas de coronavirus confirmés mercredi à Washington DC, et dans les Etats voisins du Maryland et de la Virginie était de 66.346, soit 34.061 cas dans le Maryland, 25.800 en Virginie et 6.485 à D.C. Le nombre de décès liés au virus a atteint 1.756 dans le Maryland, 891 en Virginie et 336 à Washington D.C, pour un total de 2.983 décès.