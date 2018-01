Infomédiaire Afrique – Le chemin de fer Ethiopie-Djibouti, 1ère ligne ferroviaire électrique transfrontalière d’Afrique, est officiellement entré en service ce lundi.

Le ministre éthiopien des Transports, Ahmed Shide, a salué, à cette occasion, l’achèvement de cette ligne ferroviaire à écartement standard longue de 756 km, relevant que le tronçon de 320 km, qui relie Sebeta à Mieso, a été construit par la China Rail Engineering Corporation (CREC), tandis que les 436 km restants, de Mieso au port de Djibouti, sont l’oeuvre de la China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC).

Ce projet permettra non seulement de renforcer les relations économiques et les liens humains entre l’Ethiopie et Djibouti, mais aussi de contribuer aux efforts de développement actuels qui visent à construire une Ethiopie nouvelle, s’est félicité le ministre lors la cérémonie d’inauguration de cette ligne ferroviaire.

Cette ligne, qui a nécessité un investissement de quelque 4 milliards de dollars, transportera des passagers et assurera un service de fret entre Addis-Abeba et la ville portuaire de Djibouti, au bord de la mer Rouge.

Les autorités éthiopiennes estiment qu’elle stimulerait considérablement le développement des deux pays et renforcerait leur contribution au marché mondial.

En plus de réduire considérablement le temps de transit et de déplacement (10 à 12 heures au lieu de deux ou trois jours) et de permettre une mobilité économique/humaine soutenue par un transport à grande vitesse, cette ligne stimulera les échanges de biens et de marchandises et renforcera l’intégration économique régionale et les liens entre les personnes.

Rédaction Infomédiaire