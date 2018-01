Infomédiaire Maroc – Un Conseil de gouvernement se tiendra, ce jeudi 4 janvier 2018, sous la présidence du chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani.

Et selon un communiqué du département du chef du gouvernement, le Conseil examinera un projet de loi et 2 projets de décret, dont celui modifiant et complétant le décret d’application de la loi relative au régime des tabacs bruts et des tabacs manufacturés.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nominations à de hautes fonctions. A suivre !

Rédaction Infomédiaire