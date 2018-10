Infomédiaire Maroc – Honoris United Universities, le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé, compte désormais parmi ses membres, l’Ecole d’Architecture de Casablanca (EAC) au Maroc.

Le choix de cette nouvelle institution souligne la volonté du réseau d’avoir une offre académiquediversifiée et unique en adéquation avec les compétences requises sur le marché de l’emploi à travers le continent.

Ce partenariat marque une étape clé du développement d’Honoris au Maroc.

Il fait en effet suite à l’annonce en début d’année de l’association avec l’EMSI, l’Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur, la plus large institution d’enseignement supérieur privé du pays.

Pionnière depuis 32 ans, l’EMSI est aujourd’hui une grande école d’ingénieurs et un centre d’innovation de référence, primé à plusieurs reprises au niveau international. Le réseau compte également parmi ses membresdans le Royaume, l’Université Mundiapolis, l’université pluridisciplinaire à Casablanca, reconnue pour son accompagnement à l’employabilité.

L’EAC est la première école privée d’architecture à avoir été reconnue par l’Etat à Casablanca. Ce nouveau partenariat renforce la position de leader d’Honoris United Universitiesau Maroc et plus largement en Afrique francophone.

« L’intégration d’une école spécialisée et très respectée prodigue une offre unique au réseau » commente, Luis Lopez, CEO d’Honoris United Universities; et il rajoute que « l’architecture est importante à l’échelle mondiale et pour l’Afrique. Le continent vise en effet à renforcer ses infrastructures et à construire des villes intelligentes qui permettront d’améliorer l’habitat de manière durable. C’est un projet passionnant et conforme à nos ambitions panafricaines ».

Hassan Filali, CEO d’HonorisUnited Universities au Maroc, déclare être ravi « que grâce à ce nouveau partenariat, l’EAC va continuer sa mission tout en faisant partie d’un réseau Panafricain beaucoup plus large. Les synergies naturelles qui existent entre l’EAC et Honoris, vont offrir aux étudiants un environnement d’apprentissage plus riche et de plus grandes opportunités de carrière.

Les étudiants de l’EAC auront la possibilité d’échanges inter-écoles ainsi que la poursuite de leurs études dans des écoles prestigieuses en Europe. J’ai la conviction qu’avec l’EAC, l’EMSI et Mundiapolis, Honoris au Maroc va continuer à développer sa mission fondamentale – Education for Impact ».

