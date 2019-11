Le chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani a affirmé, mardi à Rabat, que l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme (ANLCA) a enregistré, pour la deuxième année consécutive, plus d’un million de bénéficiaires des programmes de lutte contre l’analphabétisme, soit une augmentation de 8,2%.



Dans une allocution lue en son nom par la ministre de la Solidarité, du Développement social, de l’Égalité et de la Famille, lors du Conseil d’administration de l’ANLCA, qui a tenu sa cinquième session, le chef du gouvernement a indiqué que cette réunion intervient deux ans après la l’adoption de la feuille de route 2017-2021, qui vise à renforcer la coordination et la mobilisation de tous les acteurs afin d’accélérer le rythme des résultats quantitatifs et qualitatifs des programmes de lutte contre l’analphabétisme, dans la perspective d’une réduction du taux d’analphabétisme global à 20% en 2021 et à moins de 10% en 2026, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement.



L’Agence a également œuvré, poursuit El Otmani, à l’élargissement et à l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de son partenariat avec les organisations de la société civile, à travers la mise en œuvre des conclusions et des recommandations des ateliers régionaux en la matière, outre son ouverture sur les conseils élus et les établissements universitaires, ajoutant que l’Agence a également conforté sa coopération internationale grâce au partenariat privilégié avec l’Union européenne et avec de nombreuses organisations internationales.



Le chef du gouvernement s’est félicité, à cet égard, des efforts consentis par tous les intervenants, soulignant la nécessité de poursuivre sur cette lancée afin d’améliorer les indicateurs de qualité, après avoir atteint l’objectif d’un million de bénéficiaires deux années de suite, selon la même source.



À cet égard, El Otmani a invité l’Agence et ses partenaires institutionnels à donner la priorité aux ateliers relatifs à la qualité de l’apprentissage, à travers la qualification des responsables des cours d’alphabétisation, le développement des mécanismes nécessaires pour le suivi des programmes et la mise en place des moyens susceptibles d’apporter de la valeur au certificat de lutte contre l’analphabétisme, l’objectif étant d’œuvrer, par la suite, à faciliter le lien entre la lutte contre l’analphabétisme et la qualification professionnelle, afin de créer de réelles opportunités d’améliorer les conditions de vie des bénéficiaires de ces programmes.



D’autre part, le chef du gouvernement a mis l’accent sur l’importance accordée par le Roi Mohammed VI au chantier d’alphabétisation, notant que le Souverain ne cesse de mettre l’accent sur l’importance et la priorité à accorder à ces programmes, en incitant tous les intervenants à redoubler d’efforts pour lutter contre ce fléau.



Par ailleurs, les membres du Conseil d’administration ont suivi et examiné l’exposé présenté par le directeur de l’Agence, Abdessamih Mahmoud, axé notamment sur les principaux résultats au titre de l’exercice 2018-2019 ainsi que le plan d’action de l’agence pour la période 2020-2022.



Il a également été procédé à la présentation des rapports de la commission de la stratégie et de l’investissement, de la commission d’audit et du contrôleur de l’Etat.



Au terme de cette réunion, le plan d’action 2020-2022 de l’Agence et les moyens de financement des programmes de lutte contre l’analphabétisme pour ladite période, ainsi que le budget de l’agence pour l’exercice 2020, ont été adoptés.