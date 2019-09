Le titre de capitale européenne de l’innovation 2019 a été décerné mercredi à la ville française de Nantes, a annoncé la Commission européenne.

Ce titre a été attribué à Nantes (nord-ouest de la France) « en reconnaissance de sa capacité impressionnante à exploiter l’innovation pour améliorer la vie de ses citoyens et de son modèle de gouvernance ouverte et collaborative », explique l’exécutif européen dans un communiqué.

« Nantes offre un excellent exemple de la manière dont une ville peut mobiliser ses citoyens pour relever des défis tels que l’efficacité énergétique, le vieillissement de la population, la transformation numérique et l’inclusion sociale. C’est comme cela que l’innovation joue son rôle dans l’intérêt des citoyens », a commenté le commissaire européen pour la recherche, la science et l’innovation.

La maire de Nantes, Johanna Rolland, s’est dite honorée de recevoir le prix de la capitale européenne de l’innovation 2019, y voyant une reconnaissance de la qualité du dialogue citoyen développé au sein de sa ville et du dynamisme de l’écosystème d’innovation métropolitain. A noter que Nantes est la cinquième ville à se voir décerner le prix, et la deuxième ville non capitale après Barcelone.