Infomédiaire Maroc – L’Institut des auditeurs internes du Maroc (IIA-MAROC) et la Fédération africaine des instituts des auditeurs internes (AFIIA) organise la 5ème Conférence africaine de l’audit interne prévue, du 27 au 28 juin 2018 à Casablanca.

Placée sous le thème ‘‘L’audit interne et les approches intégrées au service de la gouvernance et de la performance’’, cette manifestation sera rehaussée par la participation de personnalités de marque, dont Eric Yankah, Président de l’AFIIA, et Naohiro Mouri, Président de l’IIA Global.

A noter que plus de 400 experts et d’éminents professionnels marocains et étrangers de l’audit interne sont attendus lors de cette conférence internationale pour partager leurs connaissances, compétences et expériences.

Rédaction Infomédiaire