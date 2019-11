La ville de Fès abrite, du 22 au 24 novembre courant, la 203ème réunion du comité exécutif de l’Internationale Libérale (IL), placée sous le thème ‘’paix et prospérité grâce aux marchés ouverts – Placer un commerce équitable et l’investissement stratégique au cœur d’un avenir durable’’.

Cette assemblée des libéraux mondiaux se concentrera sur l’importance du commerce non seulement pour assurer la paix et la prospérité, mais également pour un avenir durable qui ne sacrifie ni la prospérité ni la protection des droits de l’homme, a indiqué Hakima El Haité, présidente de l’IL, lors d’une conférence, à Fès.

Cette session revêt une ‘’importance particulière’’ dans l’histoire de l’organisation, qui s’apprête à fêter ses 70 ans, en ce sens que la famille libérale mondiale se penchera sur nombre de sujets de premier ordre ayant trait au commerce et aux investissements directs et aux marchés africains, ainsi qu’à la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le climat et l’impact des accords de libre-échange sur les droits de l’homme