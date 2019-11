Dans le cadre de ses actions de mise au point du cadre réglementaire en matière de change, deux réunions ont été tenues, le Jeudi 21 Novembre 2019, à Marrakech avec l’ordre des notaires, et à Rabat avec les représentants de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) Rabat/Kenitra et son homologue espagnol.

Les responsables de l’Office des Changes ont saisi cette opportunité pour mettre en lumière le dispositif régissant les opérations de change, notamment les mesures portant sur les opérations d’investissement étrangers au Maroc.

L’objectif de ces rencontres, initiés par l’Office des Changes, étant d’accentuer sa démarche participative, visant à clarifier davantage les dispositions de la réglementation des changes, et d’identifier les éventuelles difficultés de son application.

Ces séances de travail constituent également une opportunité pour échanger mutuellement avec les différents partenaires au sujet des éventuels besoins de simplification et de libéralisation