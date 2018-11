Infomédiaire Maroc – La Fondation Phosboucraa co-organise avec la prestigieuse Université Américaine MIT – Massachussetts Institute of Technology – le ‘‘2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit’’ du 25 Novembre au 1 er décembre à Laâyoune.

Piloté par le MIT D-Lab, le « Practical Impact alliance Co-design Summit » promeut une nouvelle approche à l’entrepreneuriat basée sur le Co-design, une formation originale dispensée par les experts MIT pour accompagner les aspirants entrepreneurs vers la créativité et l’innovation en favorisant le développement de solutions collaboratives à des défis socio-économiques locaux.

Précédé d’une phase de pré-sélection et de formation d’une durée de 3 semaines dispensée du 12 octobre au 2 novembre à des jeunes des 3 régions du sud motivés et intéressés par l’entrepreneuriat, le sommet est un laboratoire d’idéation qui favorise l’échange, l’apprentissage et l’expérience.

Sous forme de workshops, Le sommet réunit pour la première fois dans notre région, les jeunes aspirants à l’entrepreneuriat, l’écosystème entrepreneurial local et les membres du réseau Practical impact alliance (PIA) du MIT. Les 3 catégories de participants vont appliquer la méthodologie Co-design du D-Lab pour identifier et développer des idées entrepreneuriales pour le développement de l’économie locale.

Cette approche qui fait la renommée mondiale du Massachussetts Institute of Technology vise à créer une dynamique entrepreneuriale nouvelle avec pour objectifs et axes d’interventions l’acquisition d’un savoir, le développement d’un network et surtout le changement de mentalité et d’approche :

 SAVOIRS – Développement de la capacité locale à enseigner et pratiquer les méthodologies du D-Lab pour le développement des jeunes et de leurs idées entrepreneuriales.

 RELATIONS – Développement d’un réseau d’intervenants prêts à collaborer pour renforcer et dynamiser l’écosystème entrepreneuriale dans la région.

 MENTALITE- Développement d’un nouvel état d’esprit envers l’entreprenariat local qui renforce les notions d’optimisme, curiosité, autonomisation, collaboration et inclusion.

Vraie opportunité pour catalyser les relations et conversations autour du développement de l’écosystème d’innovation et entreprenariat dans la région, le sommet est surtout l’occasion pour les jeunes aspirants entrepreneurs des régions du sud et les acteurs locaux de l’entrepreneuriat d’apprendre une nouvelle façon de penser la création d’entreprise. Chaque groupe, et ils seront 7, s’appliquera à poser les idées, les effacer, les challenger, et les modéliser. A l’issue des 5 jours de workshops, les groupes seront amenés à présenter leurs projets et les prototypes réalisés pour visualiser leurs idées et ce lors d’une cérémonie de clôture qui aura lieu le vendredi 30 Novembre, au Palais des Congrès de Lâayoune en présence d’invités VIP.

Cette volonté de dynamiser le tissu socio-économique locale ne s’arrêtera pas au sommet. Le sommet sera suivi d’une étape d’accompagnement et d’évaluation des projets émergeants du sommet. Le MIT D-Lab proposera à la Fondation Phosboucraa un plan de suivi et d’accompagnement des projets du sommet qui sera implémenté par la Fondation dans les mois suivants. La conception d’une phase subséquente du projet sera considérée par MIT et la Fondation Phosboucraa en considération des résultats de cette première intervention.

L’entrepreneuriat, c’est une culture qu’on peut inculquer. On peut naître entrepreneur mais on peut aussi le devenir.

Rédaction Infomédiaire