Le Chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani a affirmé, ce jeudi à Rabat, que le projet de loi relatif à la simplification des formalités et procédures administratives mettra en place des règles de base contraignantes pour l’administration, et ce dans le cadre d’une série de mesures adoptées par le gouvernement en vue notamment d’améliorer les procédures administratives et garantir l’efficacité des services publics en faveur du citoyen, de l’investisseur et de l’entreprise.

Dans une allocution prononcée au début des travaux du Conseil de gouvernement, El Otmani a indiqué que des dispositions figurent dans les décrets ou dans des décisions, mais n’atteignent pas le statut d’une loi contraignante qui donne au citoyen et à l’entreprise le droit de contester et de revendiquer des droits par la force de la loi.

Cette réunion du Conseil est importante dans le sens où elle examine deux projets de lois fondamentaux, le premier en tant que charte des services publics et le second en relation avec la simplification des formalités et des procédures administratives, a-t-il dit, ajoutant que ces deux lois contribueront au développement de l’administration pour qu’elle soit à la hauteur des attentes des citoyens.