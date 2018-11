Infomediaire Maroc – Marrakech abrite du 20 au 24 novembre 2018 le Sommet Africités sous le thème ”La transition vers des villes et des territoires durables: le rôle des gouvernements locaux et régionaux d’Afrique”, avec la participation de plus de 3 000 élus africains.

Et à cette occasion, la caméra de Infomédiaire TV a rencontré, successivement, Aziz Rebbah, ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable, et Mohammadou Youssifou, Ambassadeur du Cameroun au Maroc, qui sont revenus sur cet important évènement continental…Voir le reportage

Rédction Infomediaire