Infomediaire Maroc – Le 8ème Sommet Africités Marrakech 2018 enregistre un record, à son troisième jour de travaux, avec plus de 6 900 participants, dont 2 600 étrangers représentant les continents notamment africain, européen et asiatique, apprend-on auprès des organisateurs.

Représentant quelque 16 500 collectivités locales, rien qu’en Afrique, les participants à ce rendez-vous panafricain d’envergure, devront animer plus de 150 conférences thématiques, tables-rondes et ateliers techniques, outre des rencontres bilatérales et multilatérales visant à renforcer les partenariats entre les pays prenant part à cette messe africaine.

Trônant sur le site historique de Bab Jdid, en plein cœur de la cité ocre, un gigantesque chapiteau, étendu sur plus de 8 000 m2, tient lieu d’espace de rencontres qu’abritent notamment une grande salle pour plénière, un salon d’exposition, une trentaine de salles, un grand restaurant où l’ensemble des invités sont gracieusement servis, en plus de centres de presse équipés du dispositif nécessaire pour l’ensemble des médias (presse écrite et audiovisuelle).

Cet événement est couvert par plus d’une centaine de journalistes représentant des supports médiatiques internationaux et nationaux dont une équipe du Groupe Infomédiaire.

Le sommet se réunit cette année, et à l’occasion de son 20ème anniversaire, autour du thème : « La transition vers des villes et des territoires durables: Le rôle des collectivités territoriales d’Afrique ».

Par ailleurs, les travaux du Sommet seront sanctionnés par des recommandations concrètes qui seront adressés aux ministres, aux maires, aux leaders des gouvernements locaux et régionaux ainsi qu’aux partenaires au développement.

Placé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, le sommet Africités (20-24 novembre) réunit acteurs de la vie locale du continent et partenaires issus d’autres régions du monde, ministres en charge des collectivités locales, du logement et du développement urbain et de la fonction publique, ainsi qu’autorités et élus locaux, responsables des administrations locales et centrales, organisations de la société civile et opérateurs économiques des secteurs public et privé, entre autres.

Rédction Infomediaire