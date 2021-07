Pour accompagner la stratégie nationale de la relance de l’économie , le Groupe BCP organise, depuis le 19 mai 2021, “Les Régionales de l’Investissement”, un Roadshow qui sillonne l’ensemble des régions du Maroc.

Cette initiative, qui a vu la participation de nombreux acteurs publics et privés, s’inscrit dans le cadre de la mise en place du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, ainsi que de la promotion de la Banque de Projets initiée par le Ministère de l’industrie, du commerce, de l’économie Verte et Numérique.

Les Régionales de l’investissement se sont arrêtées à Fès, Rabat, Agadir, Laâyoune, Dakhla, Tanger, Marrakech, Oujda et Nador. Ces étapes ont abrité des rendez-vous riches, constitués de matinées d’échanges et de débats diffusées en live via un webinaire dédié et, dans l’après-midi, de workshops dédiés à notre clientèle Entreprise.

L’étape de Casablanca, qui s’est déroulée ce mardi 13 juillet 2021 est venue clôturer ce Roadshow, en présence notamment de Mohamed Benchaâboun, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration , et Chakib Alj, Président de la CGEM.