Wafa Assurance organise une conférence en ligne, aujourd’hui, mercredi 14 juillet 2021. Et à cette occasion, le Président Directeur Général de la compagnie, Ramsès Arroub, annoncera officiellement, depuis Le Caire, le lancement de la filiale Égyptienne, Wafa Life Insurance Egypt.

Pour rappel, en date du 25 août 2020, le Financial Regulatory Authority (FRA), autorité de supervision, de régulation et de contrôle du secteur des assurances, des marchés financiers, du marché hypothécaire, des activités de leasing, du factoring et de la micro-finance en Egypte, a octroyé à Wafa Life Insurance Egypt, filiale détenue à 100% par Wafa Assurance, l’agrément pour opérer dans les branches Santé long terme et Vie.

Déjà présente au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Cameroun, où elle y réalise environ 10 milliards de dirhams de chiffres d’affaires, Wafa Assurance renforce ainsi ses activités en Afrique, en intégrant un marché dynamique et très prometteur. Avec 300 milliards de dollars de PIB en 2019 et une population de 105 millions d’habitants, l’Egypte dispose de la troisième économie d’Afrique, est le troisième pays le plus peuplé du continent et abrite le 4ème marché de l’assurance en Afrique avec un volume de prime totalisant 2,1 milliards de dollars en 2019.

Dotée d’un capital social de 150 millions de livres égyptiennes (environ 87 millions de dirhams),

Wafa Life Insurance Egypt ambitionne de participer activement à l’essor déjà remarquable du secteur de l’assurance en Egypte, à travers une proposition de valeur centrée sur la couverture de la santé des assurés, la protection et la valorisation de leur épargne. Wafa Life Insurance Egypt ambitionne également de participer au programme d’inclusion financière lancé par les

Autorités Egyptiennes en déployant l’offre Taamine Iktissadi, gamme de produits destinée à offrir au plus grand nombre des produits d’assurance faciles d’accès, simples à souscrire, rapides en terme d’indemnisation et abordables en terme de prix. Wafa Assurance confirme ainsi sa volonté de poursuivre son développement sur le continent

Africain, en s’appuyant sur les synergies développées avec le groupe Attijariwafa Bank, sur son expertise et son rang de numéro 1 de l’assurance au Maroc et en projetant de couvrir, dans de nombreux pays du continent, l’ensemble des besoins des particuliers et acteurs économiques en assurance Vie et Non-Vie.