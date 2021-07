La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a annoncé, mardi, l’octroi de son label Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) à Vivo Energy Maroc et son renouvellement à High Payment Systems (HPS) et Salam Gaz.

Cette décision a été prise à la suite de la réunion du Comité d’attribution du label RSE, tenue le 7 juillet 2021, et des délibérations, tenues le 9 juillet 2021, indique un communiqué de la CGEM.

Le Label RSE de la CGEM est octroyé à la suite d’une évaluation des pratiques des entreprises sur les neufs domaines d’actions constituant la Charte de responsabilité sociétale de la Confédération, à savoir les droits de l’Homme, les relations et conditions de travail, l’environnement, la prévention de la corruption, la saine concurrence, la gouvernance d’entreprise, les intérêts des clients et des consommateurs, les questions relatives aux fournisseurs et aux sous-traitants et l’engagement envers la communauté, rappelle-t-on.

Il vise à accompagner les entreprises bénéficiaires dans la formalisation de leurs engagements, dans la mesure de leur progrès et dans la promotion de leurs performances. Il leur permet également d’améliorer leur compétitivité et leur accès aux marchés, de fédérer leurs équipes et de renforcer leur cohésion et leur efficience tout en tenant compte des attentes de toutes les parties prenantes.

La CGEM décerne le Label RSE pour une période de 3 ans et effectue une évaluation de suivi à 18 mois. Le renouvellement se fait sur la base d’une nouvelle évaluation permettant de constater le progrès, le renforcement des pratiques et l’amélioration de la performance globale de l’entreprise.