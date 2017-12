Infomediaire Maroc – En 2017, les exportations de l’industrie aéronautique marocaine ont atteint à fin novembre plus de 9,78 milliards de dirhams (MMDH) contre 8,42 MMDH un an auparavant soit une progression de 16,3%, selon l’office des changes.

Et pour accroître de manière considérable sa valeur ajoutée et améliorer son taux d’intégration (17% en 2015), le Maroc a lancé, il y a moins de 2 mois, 2 nouveaux écosystèmes dans ce secteur (moteurs et composites) pour compléter et renforcer ceux (4) installés en 2015 dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’accélération industrie.

Ces écosystèmes industriels devraient permettre, d’ici 2020, de créer 23 000 emplois, porter le chiffre d’affaires à l’export à 16 MMDH, hisser le taux d’intégration local à 35% et attirer plus de 100 nouveaux acteurs.

