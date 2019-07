Selon l’Office des changes, au titre des cinq premiers mois de 2019, les exportations ont atteint 124,89 milliards de dirhams (MMDH). A noter l’accroissement des exportations de la majorité des secteurs, notamment de l’aéronautique (+11,4% à 6,63 MMDH), des phosphates et dérivés (+7,8% à 20,86 MMDH), de l’agriculture et l’agro-alimentaire (+4,9% à 30,54 MMDH), de l’industrie pharmaceutique (+4,9% à 533 MDH), de l’électronique (+3,7% à 3,74 MDH) et de l’automobile (+0,4% à 33,74 MMDH).