Infomédiaire Maroc – Les exportations marocaines ont progressé de 9,4% en 2017 pour se situer à près de 245 milliards de dirhams, selon l’Office des changes.

Cette évolution des exportations s’explique notamment par la hausse des ventes de la quasi-totalité des secteurs, principalement ceux de l’aéronautique (+20%), des phosphates et dérivés (+11,1%), de l’électronique (7,6%), de l’Automobile (7,3%), de l’agriculture et l’agro-alimentaire (+7%) et du textile et cuir (+6,1%), indique la même source.

Rédaction Infomédiaire