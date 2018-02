Infomédiaire Maroc – L’Ordre national des médecins dentistes (ONMD) annonce, dans un communiqué, une multiplication des plaintes qui lui sont adressées par des citoyens ayant reçu des soins dentaires par des pratiquants illégaux dans plusieurs villes. L’ONMD affirme que ces derniers transgressent la loi de la profession du médecin dentiste et représentent un risque pour la santé des citoyens.

Et pour faire face à ce fléau, l’ONMD sollicite les autorités publiques pour intervenir fermement et de manière décisive et sérieuse afin d’éradiquer cette menace pour la santé et pour préserver le droit au traitement et aux soins de santé pour tous les citoyens sur un pied d’égalité.

Il appelle également à prendre les mesures nécessaires afin de fermer définitivement les locaux destinés à cette pratique et à engager les poursuites judiciaires contre les contrevenants.

Rédaction Infomédiaire